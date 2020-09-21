Сеул, , 14:58 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении четырех недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране упала на 5,1 вон (~$0,0044), до 1354 вон (~$1,16) за литр.

Самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1318,5 вон (~$1,13), а самые высокие — в Сеуле (1446,8 вон, ~$1,24).

Известно, что стоимость дизельного топлива также продолжает снижаться. За неделю стоимость дизеля упала на 5,3 вон (~$0,0046), до 1155,9 вон (~$0,99).