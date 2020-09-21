Варшава, , 15:00 — REGNUM В Польшу всё чаще стали приезжать мелкие и средние предприниматели с Украины, разорившиеся во время пандемии коронавируса. Об этом, как передает издание «Европейская правда», свидетельствуют данные Аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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«Экономическая ситуация на Украине заставляет ехать на работу в Польшу владельцев малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантина», — сказано в сообщении.

По данным представителей компании, бывшие предприниматели составляют до 15% всех украинских мигрантов. В Gremi Personal также отметили рост числа белорусских гастарбайтеров:

«Обычно наша фирма трудоустраивала ежемесячно примерно 3% граждан Белоруссии от общего числа работников. За последний месяц [их] количество возросло до 9%».

В компании прогнозируют, что через 1,5 месяца численность белорусских работников вырастет до 20% от общего числа трудовых мигрантов.

Директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич добавил, что нынешние граждане Белоруссии чем-то напоминают граждан Украины образца начала 2000-х годов, когда в Польшу приезжало много представителей украинской интеллигенции, рассчитывавших найти ту же работу, что и у себя на родине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше на нелегальной фабрике по производству сигарет задержали 12 граждан Украины.

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