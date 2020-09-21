Подгорица, , 14:54 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории в августе 2020 года, по данным статистического управления Monstat, составила 641,8 евро, что на 0,1% больше, чем в июле.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 277,4 евро, что на 0,1 процента больше, чем в июле», — говорится в сообщении.

Статистики заявили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 364,4 евро.

Этот статистический показатель рассчитывается на семью из четырех членов — двоих взрослых и двоих детей.