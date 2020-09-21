Москва, , 14:57 — REGNUM Премиум-бренд Infiniti в России обновил прайс-лист для седана Q50. Об этом 21 сентября сообщается на сайте «Цена Авто».

Цена начальной комплектации седана увеличилась на 20 тыс. рублей. Другие комплектации модели подорожали на 30 тыс. рублей, что на 0,8 — 1,1% больше относительно прежней стоимости.

Теперь Q50 в базовой версии стоит 2 590 000 рублей, а топовая (Sport) предлагается к продаже за 3 115 000 рублей. Все версии Q50 укомплектованы двухлитровым мотором производительностью 211 л. с. и приводом 4×4.

Стоит отметить, что седан Q50 не менял свою цену с апреля 2020 года. Тогда стоимость авто выросла на 20 — 70 тыс. рублей.

Напомним, с января по август 2020 года российские автолюбители приобрели 1027 новых Infiniti, что на 58% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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