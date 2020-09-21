Бишкек, , 14:44 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил предложение министерства финансов о сокращении на 10,3% расходов на содержание республиканского парламента, пишет «Вечерний Бишкек».

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Отмечается, что первоначально на эти цели в бюджете страны было предусмотрено 774,4 млн сомов (737,5 млн рублей), но после внесения поправок финансирование затрат на деятельность законодательного собрания урезали до 694,8 млн сомов (661,7 млн рублей).

Оптимизацию расходов в минфине обосновали необходимостью снизить затраты казны по причине резкого спада экономических показателей страны из-за пандемии коронавируса.