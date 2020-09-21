Москва, , 18:53 — REGNUM Предложение главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина по поводу того, что приватизация поможет избежать повышения налогов, возмутило пользователей сети. Свои комментарии граждане написали 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

«У Кудрина один рецепт на все случаи жизни. Недавно он говорил, что приватизация даст необходимый рост экономики. Теперь — позволит избежать повышения налогов. А на самом деле позволит новым нуворишам купить себе поместье под Лондоном», — написал пользователь Сергей П.

Многие интернет-пользователи уверены, что данная инициатива служит лишь одной цели — избавлению от государственного имущества. «Кудрин предлагает избавиться от госимущества, вместо того чтобы навести в нём порядок», — написал пользователь Виталий С.

Некоторые пользователи не поверили в обоснование такой меры Кудриным. Они считают, что повышение налогов является лишь пугалкой, чтобы убедить население России принять идею приватизации.

«Обувают народ на глазах, налогами пугают, уже всё скупили-перекупили», — написал своё мнение пользователь под псевдонимом «Зайка».

Нашлись и те пользователи, которые предложили обоснование неэффективности политики приватизации в сложившихся российских реалиях.

«Пока закрываются глаза на уход от уплаты налогов, не запрещено владение офшором компании в РФ, это всё не работает! И государству придётся увеличить налоги после приватизации!» — отметил пользователь «Кугуарович».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что проведение приватизации позволит получать каждый год до 300 млрд рублей дополнительно в бюджет государства. Данные средства, по его мнению, помогут избежать повышения налогов.