21 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Константин Черепанов, , 16:02 — REGNUM В начале минувшей недели наблюдался спрос на рисковые активы, чему способствовали новости о крупных сделках M&A. Так, в понедельник, 14 сентября, компания Gilead Sciences заявила о покупке компании Immunomedics за $21 млрд, в то время как Nvidia анонсировала покупку ARM Holdings, сумма сделки в случае одобрения регулятором составит $40 млрд. Во вторник, 15 сентября, стало известно, что Oracle и Walmart достигли соглашение о партнерстве с TikTok, а в минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает сделку.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Дополнительным драйвером роста в начале недели также выступила информация о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19. На прошлых выходных глава Pfizer заявил в интервью что компания может начать поставки вакцины до конца 2020 года. В свою очередь Astra Zeneca объявила о возобновлении испытаний вакцины в Великобритании. Однако к середине неделе оптимизм инвесторов снизился на фоне сомнений о дальнейшей способности ФРС стимулировать восстановление экономики без дополнительной фискальной поддержки.

По итогам заседания ФРС приняла решение оставить без изменений параметры монетарной политики. Ключевая ставка ФРС останется на исторически минимальном уровне — в диапазоне 0−0,25%. В то время как ФРС продолжит скупать активы объемом $120 млрд в месяц. Исходя из блока макропрогнозов, большинство членов ФРС отметили необходимость сохранить политику «дешевых денег» как минимум в ближайшие три года. При этом в ходе пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл заявил, что для восстановления экономики потребуются дополнительные фискальные меры.

По данным JPMorgan, с начала года прирост глобальных объемов привлечения средств посредством IPO составил 33%. Рост размещений наблюдается на фоне полного восстановления рынков после мартовского падения и наличия «дешевых» денег. На прошедшей недели провели IPO такие компании как Snowflake, Unity Software, JFrog и прочие. Несмотря на высокие уровни рыночных мультипликаторов при размещении, акции компаний в первый день торгов показали рост свыше 30%, что на наш взгляд, является одним из факторов, указывающих на сохранение режима «risk-on» на фондовом рынке в целом.

На фоне роста количества случаев заражения COVID-19 в странах Европы наблюдается частичное восстановление карантинных мер. Так, в Англии запрещены собрания свыше 6 человек. В Испании приняты меры по ограничению мобильности граждан в Мадриде. Французские власти также рассматривают усиление ограничений в нескольких городах страны.

Между тем доходность 10-летних US Treasures увеличилась на 3 б. п. на фоне близких к рекордным чистым заимствованиям казначейства США на $88 млрд, при этом доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 1 б. п. На прошедшем заседании ФРС США оставили ставки неизменными и подтвердили свою приверженность новой монетарной политике, которая предполагает таргетирование средней инфляции на уровне 2% и «терпима» к её всплескам. Такой результат заседания также не смог увеличить спрос на treasures, так как уже был отыгран в прошедшие недели.

ЕЦБ может увеличить эмиссию с текущего уровня 1,35 трлн евро, а локальные гособлигации Китая могут составить конкуренцию treasures и немецким bunds. ЕЦБ начал пересмотр всех кредитных программ с целью их возможного расширения. Как всегда, основным оппонентом таких действий может быть ЦБ Германии. Такой шаг может усилить переток средств из ЕС на фоне текущих низких ставок. Одним из потенциальных рынков конкурентов может стать китайский рынок, объём которого достиг рекордных $15 трлн, а доходности 10-летних китайских облигаций в юанях составляют 3,1%, что может стать особенно актуальным после выборов в США.

Американский фондовый рынок корректируется третью неделю подряд на фоне отсутствия явных драйверов роста. На наш взгляд, волатильность на рынке также связана с техническими факторами. В прошедшую пятницу, 18 сентября, экспирировался большой объем производных инструментов (фьючерсы, опционы), что традиционно приводит к повышенной волатильности.

Несмотря на сохранение «нервозности» на рынке мы сохраняем позитивный взгляд на среднесрочные перспективы на фоне сохранения мягкой монетарной политики, ожиданий о согласовании дополнительных фискальных стимулов и низкой экспозиции институциональных инвесторов на рынок акций. По данным JPMorgan, доля акций в структуре портфелей небанковских инвесторов составляет 41%, что ниже средних значений и максимума в 47,6%, наблюдавшегося в начале 2018 года.

Среди важных событий недели можно выделить выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла и министра финансов Стивена Мнучина перед конгрессом. В течение недели квартальные финансовые результаты предоставят Nike, AutoZone, General Mills, Costco, Accenture. Во вторник, 22 сентября, Tesla проведет ежегодное собрание акционеров и Battery Day, на котором должны быть представлены новые технологии производства аккумуляторов.