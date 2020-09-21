Москва, , 14:37 — REGNUM По итогам августа 2020 года на вторичном авторынке России было перепродано 8130 китайских легковушек — на 10,2% больше, чем было перепродано за тот же период 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего же с начала текущего года и по август включительно российские автолюбители приобрели на вторичном рынке 49 517 китайских автомобилей, что на 2,8% меньше, чем год назад.

Лидером в сегменте подержанных китайских легковушек в России является марка Chery. Авто данного бренда за прошлый месяц было перепродано 2431 раз, что на 7% больше, чем год назад.

На втором и третьем местах в марочном рейтинге разместились соответственно Lifan (2208 ед.; +14%) и Geely (1436 ед.; +3,7%).

Напомним, с июня по августа 2020 года в сегменте новых китайских кроссоверов на авторынке России первое место по продажам занимает модель Haval F7 (2104 ед.).

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