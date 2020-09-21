Казань, , 14:31 — REGNUM В Казани приостановлено строительство первого участка второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова» сроком на 60 суток. Об этом сообщает 21 сентября пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

Проверка показала, «что на объекте продолжаются строительно-монтажные работы без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также без утвержденной техническим заказчиком ГКУ «ГИСУ» проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы».

Специалистами Ростехнадзора составлены протоколы об административном правонарушении и о временной запрете деятельности. Материалы были направлены в суд. 17 сентября 2020 года вынесено решение и приостановке строительства и устранении нарушений в течение 60 суток.

ИА REGNUM в июле сообщало, что приволжское управление Ростехнадзора повторно требует приостановить работы объекта капитального строительства «Первый участок второй линии метрополитена в Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Изначально зимой 2020 года уже проводилась внеплановая проверка на объекте капитального строительства, и были выявлены нарушения, составлен протокол о временном запрете деятельности и наложен штраф в размере 250 тыс. рублей в отношении АО «Казметрострой». Предприятию 15 июня 2020 года было отказано в регистрации уведомления о готовности введения в эксплуатацию электроустановки объекта «Строительная площадка ОВУ-13», в виду того, что организация предоставила необходимые сведения для регистрации в неполном объеме.

Читайте также: Ростехнадзор требует остановить строительство второй ветки метро в Казани