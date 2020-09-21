Москва, , 14:34 — REGNUM Перевод пользования дорогами России на платную основу к 2035 году произведён не будет. Об этом 21 сентября заявил вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению юриста, введение платного проезда по трассам взамен на отмену стоимости проезда на общественном транспорте произведено не будет, поскольку подобные меры нарушают Конституцию РФ.

«Идея, о которой вы сказали, по мнению адвокатов, теоретиков права — антинародная, и антиконституционная. Свобода передвижения никак не может быть ограничена. У нас в обществе, к сожалению, противопоставляют автомобилистам пешеходов, велосипедистов, пассажиров общественного транспорта. Я не верю, что у нас будет бесплатный общественный транспорт», — сказал Ольшанский.

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