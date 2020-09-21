Москва, , 14:18 — REGNUM Если в России запустят очередной виток приватизации, то страна получит деньги, а огромное количество негатива. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что проведение приватизации позволит получать ежегодно до 300 млрд рублей.

«В нашей стране приватизация — это воровство, — сказал Хазин. — Денег мы не получим, а негатива будет бешеное количество. Поэтому я категорически против. Потому что люди, которые уже занимались приватизацией, продемонстрировали, что им это доверять нельзя. Давайте уволим всех кудриных, набиуллиных, силуановых и поставим [на их место] махровых патриотов, русских националистов. И поручим им заниматься приватизацией. А тех, кто приватизировал до них — осудим. Всё, что не государственное — всё разворовывается и умирает. Нужно менять экономическую политику и перейти к политике экономического роста. И тогда налоги повышать не придется. Две альтернативы предложенные Кудриным неявно предполагают, что либеральная экономическая политика сохранится».

Но, как подчеркнул Хазин, стоит отказаться от либеральной экономической политики — начнется экономический рост.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Кудрина, позволит выручать ежегодно по 200−300 млрд рублей в течение пяти-шести лет.

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