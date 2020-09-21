Москва, , 14:11 — REGNUM Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев опроверг слухи о сокращении бюджетных средств на лечение детей с редкими заболеваниями из-за повышения ставки НДФЛ до 15% для имеющих доходы свыше 5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Лекарство для детей Pxhere.com

«Слухи о том, что кто-то попытался срезать эти суммы, являются недостоверными. На самом деле наша принципиальная позиция состоит в одном: на лечение людей мы деньги жалеть не будем. Как бы тяжело ни было, необходимые средства будут найдены в бюджете, и как мы предполагаем, в бюджете трехлетки эти средства будут только увеличены», — заверил Исаев.

По его словам, если в 2020 году на эти цели было направлено 61,8 млрд рублей, то в следующем году предполагается увеличить сумму до 64,3 млрд, а в 2022 — до 66,9 млрд рублей, так же и в 2023 году.

«Все средства выделяются для лечения исключительно из федерального бюджета. Кроме того, напомню о том, что в этом году нами будет принято соответствующее решение, и с 2021 года будет повышен налог на доходы физлиц, сформирован фонд в объеме 60 млрд рулей, которые ежегодно будут направляться на лечение детей больных редкими заболеваниями», — сказал парламентарий.