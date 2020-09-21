Уфа, , 14:03 — REGNUM Модернизацию сельского хозяйства Башкирии нужно завершить до 2024 года. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве республики, 21 сентября передает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона поручил премьер-министру правительства Башкирии Андрею Назарову провести дополнительную работу с муниципальными образованиями по вопросам агрострахования, а также участия в программах лизинга.

По его словам, многие не хотят участвовать в этом по причине сложной финансовой ситуации. Поэтому нужно разъяснять людям, чем правительство региона им может помочь. Необходимо сделать так, чтобы темп закупок техники не снижался.

Глава Башкирии также сообщил о том, что по словам некоторых сельхозпроизводителей Хайбуллинского района, даже относительно небольшие средства, которые им были выделены, для них стали настоящим спасением.

Радий Хабиров подчеркнул, что эту помощь необходимо продолжать, поскольку без поддержки аграрии просто не вытянут. Он также отметил, что модернизацию сельского хозяйства в республике нужно завершить до 2024 года.

Отмечается, что в Башкирии убрали 1,6 млн га зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 93 процента площадей.

Читайте ранее в этом сюжете: Госстат Украины зафиксировал снижение уровня сельхозпроизводства в стране