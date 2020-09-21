Курган, , 13:42 — REGNUM В Курганской области продаются 23 земельных участка ООО «ПКФ Новь» общей площадью 6 тыс. гектаров в Шумихинском районе. Сведения о проведении торгов опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Стартовая цена лота 81,8 млн рублей. Сообщается, что земля находится в залоге у ООО «Яровит».

Отметим, что Арбитражный суд Курганской области признал ПКФ «Новь» банкротом ущё в 2017 году, удовлетворив тем самым иск «Россельхозбанка», который требовал от производственно-коммерческой фирмы «Новь» долг размером в 112,3 млн рублей.