Краснодар, , 13:38 — REGNUM Почти 800 тыс. тонн подсолнечника получили аграрии Краснодарского на 21 сентября, по результатам уборки 95% площадей, отданных под эту культуру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

«Валовой сбор составляет 799,7 тыс. тонн при урожайности 18,4 центнера с гектара. В уборке задействовано 403 комбайна», — сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

По сравнению с 2019 годом в этом году урожай подсолнечника оказался существенно ниже — годом ранее в регионе получили более миллиона тонн. Урожайность тогда составила более 24 центнера с гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты прогнозировали сокращение урожая подсолнечника в России на 23%. Причиной названа засуха. Добавим, что для Краснодарского края подсолнечник является экспортно ориентированной культурой — в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Кубань к 2024 году должна нарастить объемы экспорта продукции АПК до 3,8 млрд долларов.

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