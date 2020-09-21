Киев, , 13:42 — REGNUM С января по август 2020 года уровень сельскохозяйственного производства на Украине снизился на 9,8% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики Украины.

По данным украинского госстата, предприятия страны сократили объём выпускаемой сельхозпродукции на 14,3%, а хозяйства населения — на 3,7%.

В основном сократилось производство растениеводческой продукции — на 12,9%. Производство продуктов животноводчества сократилось на 2,2%, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее госстат Украины сообщил, что в первом полугодии 2020 года объёмы строительства нового жилья в стране сократились в 1,4 раза.

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