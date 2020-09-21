Йошкар-Ола, , 13:19 — REGNUM Вопрос организации новой паромной переправы через Волгу рассмотрели на совещании в правительстве Марий Эл. Глава республики Александр Евстифеев отметил актуальность будущего проекта, поскольку автодорога Йошкар-Ола — Нижний Новгород теперь является федеральной, паромная переправа вызовет заинтересованность потенциальных туристов, будет служить для перевозки пассажиров и транзитных грузов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Он напомнил о высокой загруженности трассы М-7 «Волга» и сделал вывод о нужности новой федеральной трассы, а также высказал мнение, что переправа увеличит туристическую привлекательность Юринского района на фоне реставрации Шереметевского замка, которая сейчас находится в активной фазе.

В качестве потенциальных инвесторов в совещании приняли участие генеральный директор ООО «Волжская судоходная компания «Флагман» Сергей Денисов и советник генерального директора ЗАО «Нижегородская ярмарка» Валерий Барулин. Барулин отметил, что компанией приобретено судно, которое может быть использовано для организации паромной переправы, связывающей поселок Юрино Юринского района и село Сумки Горномарийского района. Расстояние между населенными пунктами по прямой составляет 4 км. Он добавил, что компания готова расчистить берега и дно водоемов.

ИА REGNUM напоминает, сейчас на территории республики функционирует паромная переправа Козьмодемьянск — поселок Коротни. Перевозка пассажиров и автотранспортных средств осуществляется ежедневно двумя самоходными грузопассажирскими паромами «СП-39», «СП-45» в течение светового дня.