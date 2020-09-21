Москва, , 13:17 — REGNUM С начала сентября волатильность на нефтяном рынке резко выросла. Наблюдалось Уже быстрое падение цен с $45 за баррель Brent до $39, а сейчас наблюдаем отскок и попытки вернуться обратно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятность успеха таких попыток с каждым днем становится все меньше, однако в рамках этой недели все еще есть технические варианты с ростом цен к $44 за баррель Brent. Но это скорее альтернативный сценарий, а в базовом, подразумевается новая попытка пройти ключевой уровень поддержки в $40 за бочку.

В информационном фоне нефтяного рынка явно преобладают понижательные риски. В Европе фиксируются сильные всплески заболеваемости коронавирусом, угрожающие даже текущему уровню потребления нефти.

Этот негатив подтверждается прогнозами Международного энергетического агентства, которое также видит риски сокращения спроса на энергоносители в 2020 году. И усиливается возможностью быстрого наращивания добычи и экспорта нефти из Ливии, где две непримиримые политические силы, одну из которых возглавляет генерал ливийский армии Халифа Хафтар, а вторую премьер-министр страны Фаиз Сарадж пришли к соглашению.

Единственным, что сдерживает нефтяные цены от логичного падения к $40 за баррель Brent, становится буфер из «ураганной» премии. Она никак не может схлопнуться из-за новых штормов, приходящих из Атлантики к Мексиканскому заливу, снижающих уровень добычи США.

Так что, как только ситуация с погодой в районе Мексиканского залива нормализуется, защиты у нефти фактически не останется, и негативные факторы в полной мере проявят свое влияние на цены», — полагает эксперт.

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