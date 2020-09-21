Москва, , 13:10 — REGNUM В течение новой недели на рубль будут оказывать воздействие разнонаправленные факторы, продолжающие тенденции недавних дней. На рисковые активы в целом негативно влияет риторика американского Федрезерва (ФРС), заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Доллар Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Он проявил противоречие позиций внутри самой ФРС по вопросу долгосрочного сохранения низких процентных ставок. Это послужило для инвесторов сигналом о вероятности в дальнейшем ослаблении денежного стимулирования.

Поэтому уменьшаются цены зависящих от него рисковых активов — курсы акций, стоимость сырья, валюты стран-экспортёров сырья. Баррель нефти Brent, не преодолев рубеж $44 подешевел до $42,40. Этому способствует сохранение избытка предложения нефти при слабом восстановлении спроса.

Доллар, напротив, получает поддержку от этих факторов на валютном рынке. В течение недели он будет реагировать, среди прочего, на многочисленные запланированные выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и других её руководителей

В результате действия указанных драйверов рубль снижается 21 сентября, курс доллара превысил 76 рублей. В случае сохранения вышеописанных тенденций на мировых рынках, возможно преодоление предыдущего локального максимума 76,60 руб. в ближайшие дни.

Против рубля или за него в течение недели могут играть и динамика иных факторов. А именно перипетии положения в Белоруссии и ситуации с отравлением Навального, санкционная риторика Запада.

Заседание ЦБ России, который сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%, мало повлияло на курс. Такое решение было ожидаемым и заранее закладывалось инвесторами в цену.

С другой стороны, поддержку рублю оказывает продолжающийся до 25 сентября налоговый период продаж валюты экспортёрами.

В течение недели, в зависимости от динамики описанных факторов, вероятно движение курса рубля в диапазоне 74,50−77,10 руб./доллар», — считает эксперт.

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