Калуга, , 14:10 — REGNUM В Калужской области кредитными каникулами для поддержки граждан и предпринимателей в период пандемии новой коронавирусной инфекции воспользовались 1076 человек. Ещё 9285 гражданам банки реструктурировали кредиты по собственным программам. У 140 жителей региона, которые не предоставили в банк документы, подтверждающие снижение дохода, кредитные каникулы были аннулированы. Об этом 21 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Здание Банка России в Калуге Фото пресс-службы Банка России

«Большинство калужан обратились за кредитными каникулами в апреле, поэтому к августу уже представили в банк документы, либо сообщили о тех проблемах, которые у них возникли для пролонгации срока. Однако часть заемщиков, оформивших отсрочку по закону, к августу не только не представили документы, но и не выходят на связь с банком. Причины непредставления документов — разные, поэтому Банк России рекомендовал кредитным организациям принимать окончательное решение с учётом социального характера кредитных каникул и ситуации конкретного заёмщика. В тех случаях, когда заемщик не мог подтвердить снижение своего дохода и сообщал об этом, банкам было рекомендовано переоформить каникулы на собственные программы реструктуризации, чтобы не допустить возникновения просрочек и штрафов у заемщиков», — сказала Ирина Карлаш.

Некоторые банки, чьи клиенты не смогли подтвердить снижение дохода на 30%, кредитные каникулы не отменили. Банки учли тот факт, что заёмщики не всегда могут точно рассчитать процент снижения дохода и невольно допускают ошибки. Другие банки кредитные каникулы аннулировали, но не начисляли заемщикам пени и штрафы. Еще часть заёмщиков, которые не смогли предоставить документы, переоформили кредитные каникулы на реструктуризацию по собственным программам банков с приемлемым графиком платежей.

30 сентября 2020 года истекает срок подачи заявлений на предоставление кредитных каникул. Согласно закону, клиенты банков, чьи доходы снизились на 30% и более по сравнению со средним доходом в 2019 году, могут получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до шести месяцев.

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