Бузулукский район, , 13:08 — REGNUM В Оренбургской области наокраине национального парка «Бузулукский бор» загорелись факелы. Нефтяники открытым горением сжигают попутный газ. В бору началась нефтедобыча, сообщает портал orengrad.ru.

СМИ отмечает, что безопасность горизонтального бурения вызывает большие сомнения у ученых. К Воронцовскому месторождению уже подведены трубы, по которым добытую нефть будут отправлять на переработку в Самару.

Между тем, в нефтяной компании «Новый поток» (НКНП) опровергли информацию о старте нефти добычи. «Информация о нефтедобыче не соответствует действительности. Происходит тестирование оборудования. Оно специально подготовлено под нужды компании. Оно смонтировано недавно», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в НКНП.

Тестирование сопровождается сжиганием попутного газа. Начало добычи нефти запланировано до конца 2020 года. Конкретной даты пока нет.

Ученые считают, что процессы, происходящие в целом на нефтегазопромыслах, ускоряют развитие процессов эрозии почв. Факельные установки для сжигания попутного нефтяного газа негативным образом влияют на окружающую среду.

Стоит отметить, глава минприроды Оренбуржья Александр Самбурский ранее заявил, что промышленная добыча углеводородного сырья в Бузулукском бору начнется в октябре 2020 года.

Напомним, более пяти лет назад политики и общественники начали бить тревогу по поводу плачевного состояния законсервированных после крупной аварии на территории Бузулукского бора скважин. Народ выступал против добычи нефти в лесном массиве и требовал принятия мер во избежание катастрофы. Между тем, впоследствии был объявлен конкурс, которым выиграл «Новый поток». Компания должна привести в порядок скважины, взамен получает право на добычу нефти.

НКНП ведет разведку нефти в Бузулукском бору с 2015 года и владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Могутовского, части Воронцовского и части Гремячевского месторождений на территории Бузулукского района. Запасы нефти и газа на трех месторождениях распределены по 12 залежам. Информация об этом опубликована на сайте компании.

Однако у ученых и общественников есть опасения, что нефтедобыча может нанести непоправимый урон уникальному бору в Оренбуржье.

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