Йошкар-Ола, , 12:58 — REGNUM Более 200 единиц высокотехнологичного оборудования передало правительство Марий Эл в муниципалитеты на безвозмездной основе для распределения между образовательными учреждениями. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, перечень включает компьютерную технику, лазерные и гравировальные станки, оборудование для туристической и художественной деятельности, робототехнические наборы.

Оборудование закуплено в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» на сумму 20,5 млн рублей. Образовательные организации получат технику для обучения по направлениям «Школа безопасности», «Киностудия», «Школьные лесничества», «Робототехника».

В республике по проекту «Успех каждого ребёнка» будет создано 3072 места дополнительного образования в 45 учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, между учреждения образования в районах Марий Эл будут распределены на безвозмездной основе 246 ноутбуков. Техника была приобретена в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». 60 ноутбуков получат учреждения в Йошкар-Оле, 33 — в Медведевском районе, 24 — в Моркинском, по 18 — в Волжске и Звениговском районе, по 12 — в Килемарском и Сернурском районе. Также технику получат поровну Козьмодемьянск, Волжский, Горномарийский, Куженерский, Мари-Турекский, Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский, Советский и Юринский районы.

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