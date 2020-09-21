Троллейбус в Ярославле

10 троллейбусов из Твери прибудут в Ярославль в ближайшее время. Об этом корреспондентусообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города

Ярославль, , 12:54 — REGNUM Машины «Тролза» «Яргорэлектротранс» купил у тверского МУП «ПАТП-1» после ликвидации троллейбусного движения в Твери.

«Мы приобрели троллейбусы по остаточной стоимости. Троллейбусы 2012−2015 годов выпуска. Цена очень приемлемая для машин в таком состоянии. Это резерв, который нам очень нужен, потому что парк стареет. В ближайшее время они выйдут на маршруты после пусконаладочных работ», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Волканевский.

Троллейбусы буксируют в Ярославль грузовики на жёсткой сцепке. Стоимость каждой машины, по данным портала госзакупок, составила от 240 тыс до 1 млн 200 тыс рублей. Общая цена троллейбусов — 4 млн 680 тысяч рублей.

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