Токио, , 12:52 — REGNUM Патрульный автомобиль на основе премиального купе Lexus LC500 подарила полиции японского острова Хонсю автокомпания Toyota. Об этом сообщается на сайте издания Car Watch.

Внешне спецверсия модели отличается от штатного купе черно-белым окрасом кузова и проблесковыми маячками. В салоне машины имеется всё необходимое оборудование для несения экипажем дорожно-патрульной службы. Данный автомобиль будет использоваться местной полицией для регулировки дорожного движения.

Оценивается авто в 14,4 млн иен (около 12,5 млн рублей).

В движение LC500 приводит пятилитровый движок V8 производительностью 477 «лошадей» (540 Нм). Силовой агрегат сочетается с 10-скоростной автоматической трансмиссией.

Ранее японская компания TRA-Kyoto представила тюнинговый набор для раллийного хэтчбека Toyota GR Yaris, который делает автомобиль ещё более агрессивным.

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