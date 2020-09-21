Баку, , 12:44 — REGNUM Торговый дом Казахстана в Азербайджане зарегистрировали в Баку для наращивания взаимного товарооборота. Об этом 21 сентября заявил генеральный директор торгового дома Руфат Рзаев, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ».

По его словам, Казахстан и Азербайджан обладают большим потенциалом сотрудничества в сфере торговли. Рзаев уточнил, что первоначальном этапе казахстанские бизнесмены представят пищевую и сельскохозяйственную продукцию.

В будущем также планируется поставка легкой и текстильной промышленности, сказал Рзаев. Планируется, что торговый дом также будет способствовать устранению барьеров и улучшению условий ведения бизнеса.