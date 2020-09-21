Чебоксары, , 12:34 — REGNUM В Чувашии восемь муниципальных образований не завершили подготовку к отопительному сезону в плановый срок — к 15 сентября. В целом в республике готовность объектов социальной сферы составляет почти 96%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, заявил на планёрке в правительстве министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

Из слайдов минстроя Чувашии Cap.ru

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Плановая подготовка к отопительному сезону завершилась в 16 муниципальных образованиях, ещё в двух районах оформляются паспорта готовности.

«Не завершены работы по подготовке объектов в восьми муниципальных образованиях — в Батыревском, Вурнарском, Красночетайском, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском районах, а также в городах Алатырь и Чебоксары», — сказал Александр Героев.

На вопрос врио главы Чувашии Олега Николаева о том, «насколько это критично и в какие сроки будут завершены работы», министр заявил, что «критичности не видим».

«Работы выполняются в плановом режиме», — отметил глава минстроя.

«Что касается планового режима, то сроки стояли к 15 сентября. Сегодня уже 21 сентября, а вы говорите про плановый режим. Степень готовности высокая, это радует… Но объекты связаны с людьми», — подчеркнул руководитель республики, заслушав отчёты руководителей муниципалитетов, которые допустили отставание от графика.

Выяснилось, что в Батыревском районе продолжается ремонт в ряде учреждений культуры, который планируют завершить к концу недели и начать отопительный сезон 28 сентября. В Красночетайском районе «в целом объекты готовы», направлено письмо газовикам с просьбой о поставке газа, в Алатыре затягивание сроков связано с ремонтом резервной котельной, в Шумерлинском районе — с ремонтом одной школы, Вурнарском районе — с ремонтом двух образовательных учреждений (школы и детсада).

В Чебоксарах в ожидании паспортов готовности находятся два учреждения спорта. Плановый капитальный ремонт идёт в 13 детсадах, его планируют завершить в октябре.

От администрации Шемуршинского района объяснений не последовало.

«Если вдруг какие-то вопросы будут возникать, будем разговаривать на других тонах», — предупредил Олег Николаев руководителей муниципальных образований.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон начат в пяти муниципальных образованиях Чувашии — Канашском, Моргаушском, Чебоксарском, Ядринском и Урмарском районах.

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