Москва, , 12:30 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов сообщил о разработке законопроекта о так называемом студенческом капитале. Выпускникам вузов предлагается выплачивать по 500 тысяч рублей, средних специальных учреждений — по 250 тысяч. Деньги можно будет использовать только после получения диплома и только на определенные цели — аренду жилья, оплату проезда, открытие бизнеса. Депутат сравнил эти выплаты с «подъемными», которые выплачивались молодым специалистам в советское время.

В Москве инициативу Тумусова связывают в первую очередь с подготовкой к старту новой предвыборной кампании, многие считают ее популистской. Такого мнения придерживаются и в некоторых регионах — так, студенты Калужского государственного университета рассказали корреспонденту, что считают предложение депутата пиар-акцией.

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Большинство опрошенных ИА REGNUM экспертов, однако, полагают, что здравое зерно в инициативе Тумусова есть. В том, что касается трудоустройства молодых специалистов, есть по крайней мере две серьезные проблемы, которые необходимо решать.

Первая — отъезд молодых специалистов из регионов в мегаполисы. Такая миграция оказывает крайне негативное влияние на экономику как отдельных регионов, так и страны в целом. Вторая проблема — массовый уход молодых специалистов из тех профессий, работа в которых, по крайнее мере в первые годы, не обеспечивает достойного уровня жизни.

Этими проблемами надо заниматься, однако не совсем так, как предложено в данном законопроекте, считают эксперты.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов в комментарии для ИА REGNUM отметил, что для решения поставленных задач нужно оказывать адресную поддержку, а не просто раздавать деньги. И ни в коем случае не стоит привлекать к этому чиновников, уверен Косинов.

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Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Дмитрий Асташкин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что предложение давать деньги на стартапы и особенно на переезд выглядит очень странным — это лишь ускорит всеобщую миграцию в Москву.

Еще одна проблема состоит в невысокой востребованности среди абитуриентов некоторых социально значимых специальностей. К решению можно приблизиться, если продумать студенческий капитал как грантовую форму поддержки, отметил Асташкин.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых также полагает, что стимулировать нужно занятость в дефицитных областях: либо с привязкой будущей работы к региону обучения, либо через создание общероссийского реестра поддерживаемых вакансий.

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Александр Скиперских, профессор кафедры философии и социальных наук Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина, отмечает, что ни проблему отказа выпускников от своих специальностей, ни проблему их невозвращения в регион нельзя преодолеть ни волевым решением, ни единовременной выплатой. Необходимо тщательно продумать, как мотивировать молодых специалистов, сказал эксперт.

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Руководитель орловского регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что главная проблема для выпускников местных вузов — нехватка рабочих мест с достойной оплатой труда. Одноразовая выплата ничего не изменит, единственный рецепт — развивать экономику в глубинке и выравнивать уровень жизни в стране, уверен Перелыгин.

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Глава попечительского совета тверской региональной организации «Возрождение Верхневолжья» Михаил Садовников уверен, что нужно использовать лучшие элементы практик советского времени. Если родители абитуриента не могут позволить себе платить за обучение в вузе, должны включаться механизмы госрегулирования. Исходить при этом следует из реальных потребностей региона. Вместе с тем нужна и материальная мотивация — молодым специалистам в регионе нужно платить среднюю по региону зарплату, считает Садовников.

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