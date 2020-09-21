Киев, , 12:27 — REGNUM В конце 2020 года государственный долг Украины составит 68% ВВП. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко, сообщила 21 сентября пресс-служба минфина.

Министр рассказал, что в данный момент Украина должна $85 млрд, в конце года этот показатель составит 68% ВВП. В следующем году правительство планирует снизить уровень долга до 63,4% ВВП.

«Госдолг снизился с 80% 2015 года до, примерно, меньше 60% в конце прошлого года», — отметил Марченко.

Напомним, ранее председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Украины Виктор Медведчук заявил, что авторы проекта бюджета Украины на 2021 год планируют получить 66% доходов государства за счёт заимствований.

Читайте ранее в этом сюжете: «Падение в экономическую пропасть»: оппозиция о бюджете Украины на 2021 г