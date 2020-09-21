Москва, , 12:09 — REGNUM Налоговая служба будет содействовать бизнесу, переходящему на патент с отменой ЕНВД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Мы со следующего года предлагает исключить этот режим, субъектам малого предпринимательства рекомендуем переходить на патенты, на упрощенку. Налоговая служба всячески будет содействовать таким изменениям», — заявил Силуанов.

С 2021 года отменяется действие ЕНВД.

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