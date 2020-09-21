Москва, , 12:05 — REGNUM На российском рынке жилья идет вымывание привлекательных предложений. Об этом корреспондент ИА REGNUM 21 сентября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал новость о том, что объём выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в полтора раза.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Льготные программы действительно пользуются популярностью и многие люди, более-менее уверенные в стабильности своего дохода, стараются воспользоваться этой возможностью, пока она доступна, — сказал Сухарников. — Рост выдачи связан, скорее всего, еще и с тем, что заемщики более благоприятно оценивают экономическую ситуацию и перспективы рынка жилой недвижимости. До конца года в любом случае можно ожидать постепенное снижение ажиотажа — как по причине «вымывания» привлекательных предложений с рынка жилья, так и исчерпания эффекта отложенного спроса в период пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что объём выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в полтора раза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве резко вырос объём выданной льготной ипотеки