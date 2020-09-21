Москва, , 12:09 — REGNUM Производство продукции лёгкой промышленности в 2020 году в России должно вырасти, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу РБК.

«Мы надеемся, что отрасль закончит год на положительных цифрах», — сказал Евтухов.

Он отметил, что за первые восемь месяцев текущего года рост производства в легпроме превысил 4%, отгрузка увеличилась на 6,3%. Отрасль находится в плюсе, есть надежда, что так будет и по итогам года, добавил замминистра.

Евтухов рассказал о совместном с компанией Wildberries создании технопарка в Иваново. Он уточнил, что уже подготовлена дорожная карта запуска технопарка, такие проекты запланированы и в других регионах.