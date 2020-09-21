Токио, , 12:18 — REGNUM Компании из Японии в Африке испытывают сложности из-за пандемии коронавируса и отставки премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом 21 сентября сообщает информационное агентство Jiji Press.

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По данным журналистов, закрытие границ, введённое из-за пандемии коронавируса, препятствует развитию международного бизнеса. Вторая проблема японских компаний связана с уходом Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии, поскольку именно он настаивал на «расширении бизнеса» в Африке.

На Токийской международной конференции по развитию Африки (ТИКАД), состоявшейся в Иокогаме в августе 2019 года, Абэ пообещал принять все возможные меры, чтобы помочь японским компаниям продвинуться в Африке.

Отставка Абэ вызывает обеспокоенность, что африканское направление для японских компаний может быть потеряно.

Отмечается, что Африка привлекает инвестиции со всего мира и продолжает устойчивый экономический рост.