Волгоград, , 11:54 — REGNUM Отопительный сезон на территории Волгоградской области в 2020 году может начаться раньше обычного, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания у губернатора 21 сентября.

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«Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции и возможное осложнение ситуации в осенне-зимний период, в целях профилактики роста числа простудных заболеваний главам муниципальных образований Волгоградской области совместно с профильными органами исполнительной власти необходимо предусмотреть возможность более раннего чем обычно начала отопительного сезона не только на всех объектах социальной сферы, но и объектах жилищного фонда», — сказал губернатор Андрей Бочаров.

На 21 сентября фактическая готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области составляет 93%. В соответствии с постановлением правительства, отопительный сезон должен начинаться не позднее дня, перед которым среднесуточная температура наружного воздуха на протяжении пяти суток была не выше +8 градусов по Цельсию. Однако органам местного самоуправления дано право начинать отопительный сезон ранее этого срока.