Москва, , 11:53 — REGNUM Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей впервые с 8 сентября, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 11:32 мск евро стоит 90,03 рубля (+0,36), доллар — 76,3 (+0,55).

Как сообщало ИА REGNUM, по словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Дианы Степановой, ослабление американской валюты из-за политической неопределенности и волнений помогает валютам развивающихся экономик, в том числе и рублю.

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