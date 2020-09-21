Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбургской области за восемь месяцев 2020 года построено 432,3 тысяч квадратных метров жилья (без учета жилых домов, построенных на дачных участках — 431,7 тысяч квадратных метров). В 14 муниципальных образованиях ввод жилья превысил уровень января-августа 2019 года, сообщает Оренбургстата.

Стоит отметить, годовой план по возведению новостроек составляет в 2020 году 1,103 млн квадратных метра. Таким образом, плановый показатель исполнен на 40% (без учета дачного строительства).

По результатам 2019 года в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ввели в эксплуатацию 993,5 тысяч квадратных метров жилья.