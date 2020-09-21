Москва, , 11:50 — REGNUM В России изменяются условия выдачи программы дальневосточной ипотеки. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, он обсуждал поездку с местными жителями во время поездки в Дальневосточный федеральный округ.

«Мы учли их предложения, на местах людям заметнее, чем и как лучше дополнить действующий механизм», — пояснил Мишустин.

Главным изменением является расширение географии выдачи кредитов в двух регионах — Магаданской области и Чукотского АО. Теперь жильё на вторичном рынке по льготной ставке можно купить не только в сельской местности, но и на всей территории двух регионов.

Кроме того, в программе смогут участвовать жители других регионов, переезжающие на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности. Также для обеспечения по кредиту жители округ смогу использовать любое недвижимое имущество.

Мишустин отметил, что соответствующее постановление правительства уже подготовлено.