Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM Реновация жилья в Ростовской области необходима, однако в первую очередь начинать её нужно с обновления инженерной инфраструктуры. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Водосток Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проблема действительно существует. Жильё ветшает, а темпы расселения людей остаются низкими. Однако главной проблемой, которую необходимо решать первостепенно, остаётся износ коммуникаций. Сегодня все новые дома ставят на существующие сети, минимум 70% которых требуют обновления. Они никуда не годятся. В ином случаев мы придём к ситуации, которая складывается в станице Мишкинской Аксайского района, где люди сидят без воды три месяца, в Таганроге, где на старом водоводе ставят латки. Коттеджные посёлки растут, но сети не справляются с возросшей нагрузкой», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По словам Косинова, в первую очередь на федеральном уровне необходимо разработать программу реновации инженерной инфраструктуры, к реализации которой должны быть привлечены федеральные средства. Своими силами регион справиться с такой задачей не способен.

ИА REGNUM напоминает, что законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму члены Совета Федерации РФ во главе с Николаем Журавлёвым и председатель комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгений Москвичёв («Единая Россия»).