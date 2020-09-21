Иркутск, , 11:41 — REGNUM Регионы с настороженностью относятся к внесённому в Госдуму законопроекту о реновации в субъектах РФ. По крайней мере, что касается сибирских территорий, то здесь не исключены махинации. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного телеграм-каналом buzoters_and_crows:

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новый законопроект мог бы стать хорошим подспорьем к федеральным жилищным программам. В Сибири площадь ветхого жилья исчисляется миллионами квадратных метров. И за бюджетные деньги строят не так много. За 2019−2020 годы в новые дома пересилили всего 9 тысяч человек. Но не все так просто. Ключевое понятие — «комплексное развитие территорий» — позволит местным властям принудительно изымать недвижимость у граждан.

Кстати, они уже и так этим активно занимаются. Вспомним про выселение жителей деревни Песчанка на острове Ольхон. С новым законом будет проще сносить аварийные дома в коммерчески привлекательных районах — согласия жителей спрашивать не потребуется. Во имя развития территорий их можно будет переселить куда-нибудь подальше и хорошо заработать на новостройках.

В итоге «комплексное развитие» получат лишь центральные участки в региональных столицах. Например, в Иркутске успешно сносят аварийные хрущевки серии 1−335. Но таких домов по области 1300, и проводить реновацию, например, в Братске или Байкальске никто не собирается даже на федеральные деньги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и главой комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Правом принимать решение о комплексном развитии территории хотят наделить правительство РФ, куда регионы будут направлять свои предложения.

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