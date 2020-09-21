Уфа, , 11:23 — REGNUM Жители Башкирии, проживающие в многоквартирных домах, будут платить с сентября текущего года 75 рублей в месяц за вывоз мусора. Об этом 21 сентября сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, для жителей, проживающих в индивидуальных жилых домах, плата за эту услугу будет взиматься из расчета 55 рублей в месяц.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что тарифы были повышены из-за реформы по обращению с ТКО: во всех населенных пунктах Башкирии были установлены контейнерные площадки. Кроме этого, был закуплены мусоровозы и отлажен постоянный процесс по вывозу мусора. Специалисты организовали систему фиксации нарушений в этой сфере.

Хабиров отметил, что ранее в Башкирии были одни из самых низких тарифов по вывозу мусора в России. И они не были экономически обоснованными. Такое решение было принято из-за того, что руководство региона не захотело собирать с людей плату за то, что не делалось. В настоящий момент мусор вывозится, поэтому на таких низких ценах держаться невозможно.

Ранее плата за вывоз мусора в Башкирии для проживающих в многоквартирных домах составляла 70 рублей, а для проживающих в частном секторе — 35 рублей.