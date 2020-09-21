Москва, , 11:17 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск мостостроительной компании «Трансинжстрой» к Минобороны России о взыскании процентов за пользование денежными средствами. С ведомства было взыскано более 34 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

С министерства взыскали «проценты в размере 8 686 714 рублей 77 коп. за период со 02.07.2017 по 06.12.2019 г. за пользование денежными средствами в размере 46 651 230,56 рубля; проценты в размере 10 484 080 рублей 41 коп. за период с 02.07.2017 г. по 06.12.2019 за пользование денежными средствами в размере 56 303 823,19 рубля; проценты в размере 10 395 375 руб. 81 коп. за период со 02.07.2017 г. по 21.08.2020 г. за пользование денежными средствами в размере 46 050 379,02 рубля; проценты в размере 7 823 040 руб. 09 коп. за период со 02.07.2017 г. по 27.08.2020 г. за пользование денежными средствами в размере 34 548 582,09 рубля; проценты за пользование денежными средствами за период с 28.08.2020 года по день фактического исполнения Министерством обороны РФ обязательства по оплате АО «Трансинжстрой» денежных средств в размере 34 548 582,09 рубля».

Требование было удовлетворено не полностью. Первоначально компания запрашивала более 55,4 млн рублей.

Напомним, компания-истец создана в 1993 году для строительства тоннелей и мостов. Учредителем выступало Минимущества России. Среди проектов компании — московский метрополитен, объекты транспортно-дорожной инфраструктуры.