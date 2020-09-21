Москва, , 11:10 — REGNUM По итогам июня — августа 2020 года в сегменте новых китайских кроссоверов на российском рынке первое место занимает модель Haval F7. Об этом сообщается на портале «Китайские автомобили».

За указанный период дилеры Haval в России реализовали 2104 экземпляра моделей F7.

Второе месте по продажам новых китайских кроссоверов занимает модель Geely Atlas. Данные кроссоверы купили 1877 российских автолюбителей. Замыкает тройку лидеров Geely Coolray с результатом 1644 проданных экземпляра.

Далее в списке идут: Chery Tiggo 4 (1412 ед.), Haval F7x (1236 ед.), Changan CS35 Plus (808 ед.), Haval H5 (727 ед.), Changan CS75FL (616 ед.) и Chery Tiggo 8 (613 ед).

Напомним, в июле текущего года больше всего новых китайских машин в РФ было продано в Москве — 532 экземпляра, что на 74% больше, чем год назад.

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