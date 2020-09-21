Москва, , 11:00 — REGNUM Пара доллар/рубль в середине сентября продолжает торговаться в восходящем тренде, сформировавшимся в июне. Фундаментальных оснований для его смены пока нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В рамках тренда валютная пара уже на этой неделе может превысить отметку 76,56. В случае реализации сценария, следующими ориентиром станет уровень 77,60.

Давление на национальную валюту может оказать снижение рынка энергоносителей, рост американской валюты. На неделе состоится ряд выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла, поэтому поводы для укрепления американской валюты могут найтись.

Глава Федрезерва выступит на комитете в Палате представителей, а также на слушаниях банковского комитета Сената. Помимо этого, ожидается значительное количество статистики по США.

Среди факторов поддержки можно выделить подготовку экспортеров к пику налоговых выплат, который придется 25 сентября, а также умеренное укрепление валют развивающихся стран», — считает эксперт.

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