Бужумбура, , 11:02 — REGNUM Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе призвал инвестировать в экономику своей страны. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление президента в Кигоме во время своего первого официального визита в Танзанию.

Обращаясь к представителям Восточноафриканского сообщества (ВАС), Ндайишимийе гарантировал, что инвестиционная среда Бурунди безопасна, пригласив заинтересованных лиц осуществлять капиталовложения в различные сектора экономики страны.

По словам журналистов, в течение последнего десятилетия Бурунди была втянута в меэтнические и политические беспорядки.

Тем не менее недавно избранный президент Бурунди подчеркнул, что последние выборы прошли демократичным путем. Он также добавил, что правительство страны заключило соглашение с представителями политических партий различного толка о том, что все политические силы в Бурунди будут сотрудничать во избежание вооруженных конфликтов и межэтнических столкновений хуту и тутси. Ндайишимийе отметил, что с настоящего времени в Бурунди существует единый этнос — рунди.

«Мы граждане Бурунди, мы говорим на одном языке, больше нет причин выделять этносы хуту и тутси, мы все бурундийцы, и наш язык — рунди. Европейцы навязали нам трайбализм лишь для того, чтобы разделить нас и править нами, но сейчас мы определяем себя как независимую нацию», — заявил президент.