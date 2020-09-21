Москва, , 10:57 — REGNUM Российский миллиардер Аркадий Ротенберг отреагировал на публикацию международным расследовательским проектом «Кассандра» данных о подозрительных финансовых операциях, которые российские бизнесмены якобы проводили через лондонский банк Barclays. Предприниматель назвал такие утверждения не более чем бредом. Об этом он заявил РБК через своего представителя.

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При этом представители других членов семьи Ротенберг опровергли ведение расчётов Аркадием и Борисом Ротенбергами через британские банки. По их словам, предприниматели не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчёте «Кассандры» компанией Ayrton.

Напомним, ранее на своём сайте Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) заявил, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN). По данным СМИ, подозрительные банковские операции связаны с именами таких российских граждан, как предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. Также в списке фигурируетбывший руководитель администрации президента Бориса Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным журналистов, миллиардер Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от санкций. Также он мог пользоваться этой кредитной организаций для отмывания денег.