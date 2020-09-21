Чебоксары, 21 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Столица Чувашии «в целом» готова к пуску тепла, хотя не все объекты спорта и образования получили паспорта готовности к зиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, заявил на планёрке в правительстве глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
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По данным министерства строительства Чувашии, восемь муниципалитетов республики, включая Чебоксары, не завершили плановую подготовку к отопительному сезону — согласно графику, работы должны быть завершены к 15 сентября.
Мэр Чебоксар ответил утвердительно на вопрос врио главы Чувашии Олега Николаева о том, что в городе «в целом готовность есть».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в настоящее время готовность объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону составляет 95,8%, в пяти районах началась подача тепла, ещё в трёх муниципалитетах подача тепла запланирована в ближайшие дни.
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