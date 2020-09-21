Чебоксары, , 10:55 — REGNUM Столица Чувашии «в целом» готова к пуску тепла, хотя не все объекты спорта и образования получили паспорта готовности к зиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, заявил на планёрке в правительстве глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

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По данным министерства строительства Чувашии, восемь муниципалитетов республики, включая Чебоксары, не завершили плановую подготовку к отопительному сезону — согласно графику, работы должны быть завершены к 15 сентября.

«В целом город готов к запуску тепла. Работы энергоснабжающие организации выполнили, дома готовы практически все, за исключением двух многоквартирных домов, где проводится капитальный ремонт. Фонда капремонта обещает завершить работу в этих домах до конца недели. Кроме того, два учреждения спорта до конца недели все документы получат. И в 13 детских садах у нас ведутся масштабные работы по капитальному ремонту, закончим в октябре. Все дети распределены. В целом проблем нет», — заявил Алексей Ладыков.

Мэр Чебоксар ответил утвердительно на вопрос врио главы Чувашии Олега Николаева о том, что в городе «в целом готовность есть».

«Если вдруг какие-то вопросы будут возникать, то будем разговаривать на других тонах», — предупредил Николаев муниципальных руководителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в настоящее время готовность объектов социально-культурной сферы к отопительному сезону составляет 95,8%, в пяти районах началась подача тепла, ещё в трёх муниципалитетах подача тепла запланирована в ближайшие дни.

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