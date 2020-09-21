Москва, , 10:49 — REGNUM Получает официальную зарплату почти половина работающих жителей России (47%), часть зарплаты получают неофициально 4%, только «в конверте» — 5%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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По мнению 33% опрошенных после пандемии количество работников, получающих зарплату «в конверте» не изменилось. Считают, что их стало больше 20%, меньше — 9%.

Если бы работодатель предложил повысить зарплату на 10−15% и при этом половину выплачивать «в конверте», на это предложение согласились бы 20% респондентов, отклонили 22%.

Опрос проведен 14−16 августа 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, выплату зарплат «в конвертах» не одобряют большинство жителей России (67%).

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