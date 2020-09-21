Москва, , 10:50 — REGNUM По итогам августа 2020 года в Москве было продано самое большое число новых машин по сравнению со всеми остальными регионами России. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в столице России было продано 16 878 новых легковых автомобилей, что на 6,6% меньше прошлогоднего уровня продаж — 18 067 экземпляров.

На втором месте в региональном рейтинге находится Подмосковье. Там в августе местные автолюбители приобрели 9851 единицу новых автомобилей. Это на 25% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где продажи автомобилей упали на 27,6%, до 5931 экземпляра.

Четвёртое и пятое места заняли соответственно Татария (5526 ед.; — 9%) и Краснодарский край (4746 ед.; — 6%).

Напомним, по итогам января — июля текущего года Москва заняла второе место по перепродажам легковых машин. За указанный период в столице было перепродано 131 174 легковых авто с пробегом, что на 11% ниже, чем год назад.

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