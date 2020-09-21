Ростов-на-Дону, , 10:42 — REGNUM Жители Ростовской области, пострадавшие от природных пожаров в Каменском и Красносулинском районах, получили выплаты из регионального бюджета и муниципальной казны. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Получившие выплаты погорельцы предоставили документы о проживании. Общая сумма, выделенная из средств областного бюджета, составила почти 1,8 млн рублей. Пострадавшим перечислено по 10 тыс. рублей на человека, а также по 100 тыс. рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости. Пособие в размере более 1 млн рублей направлено семье погибшей. Малоимущие семьи дополнительно получили адресную социальную помощь.

Жителям станций Репная и Замчалово без правоустанавливающих документов на недвижимость оказывается юридическая помощь. Финансовую поддержку они получат через суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, что природные пожары в Каменском и Красносулинском районах вспыхнули 2 сентября.

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