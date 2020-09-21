Москва, , 10:39 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) задерживает сделку по увеличению доли «Уралхима» в «Уралкалии» с 46% до 75%. Об этом пишет 21 сентября издание «Коммерсантъ».

В конце 2019 года Сбербанк рефинансировал долг «Уралхима» перед ВТБ почти на $4 млрд. По условию кредита доля «Уралхима» в «Уралкалии» в ближайшие две недели должна вырасти. «Уралхим» давно направил ходатайство в ФАС, но там рассмотрение сделки затянулось.

Юристы отмечают, что регулятор может рассматривать сделку до конца года. При этом у компании нет своих средств для закрытия сделки, а требуется около $2 млрд. Участники рынка в беседе с изданием предположили, что Сбербанк вряд ли потребует от «Уралхима» вернуть кредит, скорее всего, стороны договорятся о рефинансировании.

В ФАС изданию только пояснили, что исследуют «условия совершения сделки». В Сбербанке, «Уралхиме» и «Уралкалии» воздержались от комментариев.