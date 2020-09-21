Москва, , 10:44 — REGNUM На начало июля 2020 года наибольшее количество автомобилей сосредоточено в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, всего в автопарке России зарегистрировано на начало второго полугодия 2020 года 43 087 000 легковых машин. При этом в российской столицы их насчитывается 3 816 000 единиц.

На втором месте по емкости автопарка находится Подмосковье, где числится порядка 2 662 000 автомобилей. На третьей строчке оказался Краснодарский край — 1 852 000 машин.

Замыкает пятерку лидеров автопарки Санкт-Петербурга (1 683 000 авто) и Свердловской области (1 394 000 легковушек).

Также в десятку российских регионов с наиболее ёмкими автопарками вошли: Ростовская область (1 342 000 шт.), Татария (1 324 000 шт.), Башкирия (1 297 000 шт.), Челябинская область (1 120 000 шт) и Самарская область (1 066 000 шт.).

Напомним, на начало второго полугодия 2020 года в России доля автомобилей иностранных марок достигла 64%.

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